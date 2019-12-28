https://static.news.ru/photo/eabac236-294c-11ea-af3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/XinHua/Global Look Press

Казахстанский общественный фонд «Жана Алатау» открыл счёт для перечисления средств семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолёта в Алма-Ате.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации города Алма-Аты, которая опубликовала реквизиты счета.

Фонд учреждён с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан. Через него собирали деньги после урагана 2011 года в Алма-Ате, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП на одном из складов ВС Казахстана близ города Арысь в 2019 году.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт Fokker 100 выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Из расшифровки последних переговоров пилотов с диспетчерами следует , что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

Деятельность компании Bek Air, которой принадлежало судно, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, а также сотрудники нидерландской компании Fokker Technologies, писал NEWS.ru.