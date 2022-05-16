В Ереване задержаны участники протестного автопробега Полиция Еревана задержала участников автопробега движения «Сопротивление»

Сотрудники полиции эвакуируют автомобили участников автопробега оппозиционного движения «Сопротивление» на улице Абовяна в Еревaне / Фото Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Полиция Еревана задержала участников автопробега движения «Сопротивление», сообщает Sputnik Армения. Силовики ждали протестную колонну у торгового центра Dalma Garden Mall, и как только она приблизилась на близкое расстояние, выдвинулись навстречу.

«Красные береты» остановили шествие и стали выводить водителей из машин. Дорога в итоге была расчищена, — говорится в сообщении.

Накануне в Ереване сторонники оппозиции в ходе манифестации заблокировали входы в здание, где располагаются несколько министерств Армении. Известно, что акция прошла по призыву вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна.

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных протестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.