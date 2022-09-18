В Ереване проходит акция за выход Армении из ОДКБ

Фото: Александр Патрин/ТАСС

На центральных улицах Еревана начались акции протеста за выход Армении из состава членов ОДКБ, передает ТАСС. Отмечается, что на площади Свободы собралось несколько сотен активистов, включая сотрудников финансируемых западными фондами организаций.

Мы собрались здесь с одной-единственной повесткой — потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтобы мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны, — заявил один из участников акции социолог Карен Саркисян.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что ОДКБ не оправдала ожидания Еревана, когда тот призывал к военной и военно-политической помощи. По его словам, азербайджанские военные должны быть выведены с территории Армении в полном объеме.

В ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами.