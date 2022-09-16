Армения осталась недовольна реакцией ОДКБ на призывы о военной помощи Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван не удовлетворен реакцией ОДКБ на призывы о помощи

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не оправдала ожидания Еревана, когда тот призывал о военной и военно-политической помощи, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, азербайджанские военные должны быть выведены с территории Армении в полном объеме, передает «Интерфакс».

Каковым было наше ожидание и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым. До сих пор это требование не выполнено. Естественно, по данной части нас не удовлетворяет, — подчеркнул политик.

Он отметил, что рассчитывал на силы ОДКБ после того, как они были использованы в ходе подавления народных восстаний в Казахстане в начале 2022 года. Однако сейчас Григорян не строит таких надежд.

Естественно, эта надежда полностью рухнула, и нет больше такой надежды. И только если будут предметные шаги со стороны ОДКБ, мы можем думать об этом и быть уверенными, — поделился он.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.