В Ереване отвергли обвинение Баку в подрыве военного грузовика Посол Армении Марукян отверг обвинение Азербайджана в подрыве военного грузовика

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Ереван, Армения

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян отверг обвинения Азербайджана в адрес Еревана в подрыве военного грузовика. Он в Twitter назвал обвинения беспочвенными.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана ранее сообщила, что 22 апреля военный грузовик азербайджанской армии подорвался на мине, «специально установленной армянами на проезжей части дороги». Сообщалось о двух пострадавших. Также получил ранение один из военных, который пришел на помощь раненым и подорвался на противопехотной мине.

Республика Армения не имеет никакого отношения к подорвавшемуся на мине грузовику минобороны Азербайджана. Обвинения Азербайджана в адрес Армении беспочвенны и служат Азербайджану лишь пропагандой для новой агрессии или провокации против Армении, — подчеркивается в сообщении Марукяна.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что военный грузовик подорвался на мине, намеренно закопанной армянскими силами в направлении движения транспорта в зоне дислоцирования российских миротворцев. По данным ведомства, ранения получили водитель и старший машины, а транспортное средство вышло из строя и пришло в негодность.