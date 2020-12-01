Оппозиция начала очередную акцию против Пашиняна

https://static.news.ru/photo/1792f246-33e8-11eb-b53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В центре армянской столицы проходит очередная протестная акция оппозиции. Протестующие требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Часть участников акции пытаются перекрыть центральный проспект Еревана. Некоторые из них взобрались на троллейбус и скандируют лозунги против главы кабмина. Остальные направились к зданию, в котором размещается правительство Армении.

В центр города стянуты дополнительные силы полиции. Силовики стараются оттеснить протестующих с проезжей части. Несколько человек задержаны, сообщает РИА Новости.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и пересмотра соглашения.

Сам премьер уходить в отставку не собирается. Он заявил, что несёт ответственность не только за произошедшие события, но и за предстоящие процессы в стране.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что в Армении есть силы, которые стремятся посеять хаос и обеспечить своё возвращение к власти. Он отметил, что сам за власть не держится, но «народ не хочет их возвращения».