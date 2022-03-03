В ДНР пообещали «мстить» за негуманное обращение с пленными

В Telegram-канале Народной милиции ДНР появилось сообщение, в котором говорится, что вооружённые силы республики оставляют за собой «право на осуществление возмездия» за негуманное обращение со своими военнослужащими. В Народной милиции уточнили, что данное заявление адресовано командованию 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, бои с которой идут на Горловском направлении.

Обращаемся к командованию и военнослужащим 95 одшбр, в случае негуманного обращения с захваченными военнослужащими Народная Милиция ДНР оставляет за собой право принять все необходимые меры для осуществления возмездия, — отмечается в сообщении.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил о блокировке Мариуполя. Он рассказал, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация в городе. Как подчеркнул Басурин, в настоящее время все усилия направлены на то, чтобы не пострадали мирные жители.

Минобороны России также сообщило, что за всё время проведения спецоперации на Украине выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры. В их числе более полусотни пунктов управления и узлов связи ВСУ, различные виды боевой техники и вооружений.