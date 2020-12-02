В беспорядках на белорусском заводе обвинили россиянина

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В числе фигурантов уголовного дела, возбуждённого в связи с беспорядками на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), оказался один гражданин России.

В Следственном комитете Белоруссии отметили, что один из фигурантов дела находится под арестом, ещё двоим, которые признали свою вину, избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Четвёртый фигурант, гражданин Российской Федерации, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Следкоме добавили, что расследование дела завершено. Фигурантам предъявлено обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряжённых с неповиновением представителям власти и повлёкших нарушение работы транспорта и организации (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).

В середине августа часть митингующих из числа работников БМЗ заблокировала дорогу возле цехов движению технологического транспорта, который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха. Это привело к остановке выплавки стали и нанесло ущерб заводу.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты выборов сфальсифицированы, по их мнению, выиграла борьбу за пост президента Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики в Минске задержали российского сотрудника Sputnik Беларусь. Инцидент произошёл во время протестной акции пенсионеров, которые проходят еженедельно по понедельникам.