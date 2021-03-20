В Белоруссии задержали главу оппозиционной партии социал-демократов

https://static.news.ru/photo/8ad4262a-8a4c-11eb-a29c-96000091f725_660.jpg Игорь Борисов Фото: bsdp.org

Председателя Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Игоря Борисова задержали. Как сообщила его супруга Елена на своей странице в Facebook, она была очевидцем задержания мужа.

Задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова, — говорится в сообщении Telegram-канала партии.

Отмечается, что причины задержания пока неизвестны. БСДП входила в число оппозиционных партий, которые подали в Мингорисполком заявку на проведение массовой акции, приуроченной к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которую белорусская оппозиция отмечает 25 марта.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается посетить Соединённые Штаты и встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом она заявила на пресс-конференции в Женеве.