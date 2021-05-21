В Белоруссии заблокировали российский спортивный сайт

Власти Белоруссии заблокировали доступ к российскому спортивному порталу Sports.ru. Замглавы белорусского Министерства информации Андрей Кунцевич рассказал Sputnik, что решение принято в связи с нарушением закона об азартных играх.
При попытке входа на сайт белорусские пользователи
Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша поддержал протестное движение в Белоруссии. В августе 2020 он принял участие в организации фонда, помогавшего жителям страны, потерявшим работу из-за протестов.
Как сообщалось ранее, сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания Tut.by. В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 243 УК РФ (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере).
Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов в стране, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди посчитали, что выборы были сфальсифицированы. Оппозиция и страны Запада не признали результаты этих выборов.