В Белоруссии заблокировали российский спортивный сайт

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Власти Белоруссии заблокировали доступ к российскому спортивному порталу Sports.ru. Замглавы белорусского Министерства информации Андрей Кунцевич рассказал Sputnik, что решение принято в связи с нарушением закона об азартных играх.

При попытке входа на сайт белорусские пользователи видят сообщение об ограничении доступа Министерством информации на основании закона «О средствах массовой информации». Портал при этом всё ещё доступен в сетях некоторых мобильных операторов.

Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша поддержал протестное движение в Белоруссии. В августе 2020 он принял участие в организации фонда, помогавшего жителям страны, потерявшим работу из-за протестов.

Как сообщалось ранее, сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания Tut.by. В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 243 УК РФ (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере).

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов в стране, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди посчитали, что выборы были сфальсифицированы. Оппозиция и страны Запада не признали результаты этих выборов.