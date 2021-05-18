В Белоруссии силовики пришли с обыском к журналистам Tut.by

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Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания Tut.by, которое в том числе освещало протесты в стране. Об этом сообщили несколько редакторов издания, включая главреда в Telegram-канале.

В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 243 УК РФ (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере).

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий», — говорится в сообщении Комитета госконтроля, указано в Telegram-канале издания.

Утверждается, что компания необоснованно использовало государственную поддержку и государству был причинён ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, был ограничен доступ к интернет-ресурсам издания. В Генпрокуратуре страны заявили, что установлены многочисленные факты нарушения закона о СМИ из-за размещения запрещённой информации.