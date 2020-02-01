https://static.news.ru/photo/990bfae8-4505-11ea-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белоруссии в пятый раз с нового года поднимаются розничные цены на автомобильное топливо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим», со 2 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,79 рублей ($0,85), бензина АИ-92-К5-Евро — 1,69 рублей ($0,8), АИ-98-К5-Евро — 2,01 рублей ($0,96), дизельного топлива — 1,79 рублей ($0,85).

Последний раз цены на топливо поднимались на 1 копейку 26 января.

Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля. Более всего бензин подорожал в Хабаровске — на 0,5%. В Москве цены на бензин не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%.