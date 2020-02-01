В Белоруссии в пятый раз с нового года поднимаются розничные цены на автомобильное топливо.
Как
Последний раз цены на топливо поднимались на 1 копейку 26 января.
Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля. Более всего бензин подорожал в Хабаровске — на 0,5%. В Москве цены на бензин не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%.
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