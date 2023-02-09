В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Фото: МО РБ

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник с камерой для разведки около границы в Столинском районе, сообщил пограничный комитет республики в Telegram. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон был запущен с Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии.

Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника, — сказано в сообщении.

Ранее белорусские силовики перехватили направлявшийся с украинской стороны разведывательный беспилотник. Инцидент произошел в районе пункта Мокраны. БПЛА направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Его принудительно посадили, применив радиоэлектронное оружие.

Похожие случаи уже происходили на белорусско-украинской границе осенью. Так, 2 ноября гомельскими пограничниками был перехвачен украинский беспилотник. В середине ноября Госпогранкомитет сообщил, что силовики в Кобринском районе сбили БПЛА.