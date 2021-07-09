В Белоруссии начал действовать указ о конфискации валюты

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о конфискации валюты в случае угрозы экономической безопасности вступил в силу. Информация об этом опубликована на сайте главы государства.

Политик подписал его 20 апреля. Национальный банк сможет конфисковывать денежные средства в валюте, а также вводить ограничения, например, полностью запрещать покупку валюты или устанавливать предел по её обмену.

Конфискация валюты будет представлять собой принудительный обмен денежных средств на белорусские рубли по официальному установленному в стране курсу. Нацбанк также будет наделён правом требовать продажу валюты, а также вводить ограничение на открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов республики.

Ранее в Белоруссии к 14 годам лишения свободы приговорили банкира Виктора Бабарико. Он длительное время возглавлял Белгазпромбанк, а также пытался стать кандидатом на пост главы республики. По данным полиции Белоруссии, на базе банка под руководством Бабарико действовала преступная группа, выводившая деньги за границу.