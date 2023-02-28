В Баку рассказали о противоречиях с РФ по армяно-азербайджанскому конфликту Пердседатель правления ЦАМО Шафиев: в российско-азербайджанском экспертном сообществе есть разногласия

Фото: kremlin

Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Фото пресс-службы президента Азербайджана

В российско-азербайджанском экспертном сообществе есть споры и разногласия по вопросу конфликта между Ереваном и Баку, заявил в беседе с NEWS.ru председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в кулуарах конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: Стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в Баку. По его словам, в частности, противоречия касаются деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Как известно, у нас сохраняются противоречия в вопросах деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана. Кроме того, у нас были разногласия по поводу разночтений четвертого пункта трехстороннего заявления о разоружении и выводе армянских вооруженных формирований. По этому вопросу мнения зачастую сталкивались и не совпадали. Еще один острый вопрос — вопрос открытия Зангезурского коридора. Есть заинтересованность с обеих сторон, что это будет полезно, но при этом есть разночтения относительно того, как это воспринимается другими сторонами [в Иране и Армении]. Пока все это на стадии обсуждения, — заявил Шафиев.

Эксперт добавил, что сейчас рано говорить о практических результатах. Комментируя перспективы подписания мирного договора между Баку и Ереваном, Шафиев отметил, что в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать подписания документа.

По его словам, для разрешения таких противоречий существует экспертный совет, представляющий рекомендации кабмину страны. При этом Шафиев отметил, что остаются проблемы, которые возникают не из-за противоречий между Россией и Азербайджаном, а из-за последствий глобальных процессов, например экономических вопросов или геополитической борьбы.

Ранее политолог Александр Артамонов заявил, что российская сторона во многом стала делать акцент на Баку для нормализации армяно-азербайджанских отношений, тем самым сдерживая «агрессивные силы».