Евгений Гаман

В Баку проинформировали военных атташе о ходе операции в Карабахе МО Азербайджана провело брифинг для военных атташе на фоне операции в Карабахе

19 сентября 2023 в 17:37

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Полицейские и участники протестов в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе