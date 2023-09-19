Министерство обороны Азербайджана организовало брифинг для иностранных военных атташе, проинформировав их о ходе антитеррористической операции в Карабахе, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе мероприятия спикер министерства рассказал, что операция носит локальный характер и нацелена на «предотвращение широкомасштабных провокаций», а также на вывод армянских войск.
Состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций в нашей стране, — сказано в пресс-релизе.
Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.
На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.