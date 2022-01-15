Баку отреагировал на турецко-армянские контакты в Москве

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Баку приветствует и поддерживает начало турецко-армянских контактов, передаёт Sputnik Азербайджан. Он выразил уверенность, что это поспособствует и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении прошла 14 января в Москве.

Мы приветствуем и поддерживаем начало турецко-армянских контактов, инициатором которых является Турция. Верим, что нормализация турецко-армянских отношений также обусловливает нормализацию азербайджано-армянских отношений, — сказал Халафов.

Дипломат добавил, что если Армения хочет выйти из социального, экономического, политического кризиса, то должна изменить политику в регионе и продемонстрировать свою благонамеренность.

По его словам, для укрепления доверия должны быть открыты коммуникации между странами, восстановлены и нормализованы связи.

Ранее сообщалось, что специальные представители Турции и Армении по итогам переговоров в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе для выявления точек соприкосновения. Переговоры прошли при посредничестве заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

В МИД Турции заявили, что первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.