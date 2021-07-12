В МИД РФ оценили переговоры спецпредставителей Турции и Армении

Специальные представители Турции и Армении по итогам переговоров в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе для выявления точек соприкосновения, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Заявление было сделано после переговоров Анкары и Еревана по нормализации отношений, которые прошли при посредничестве заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь «малыми шагами» от простого к сложному, — говорится в заявлении.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны условились о продолжении поиска точек соприкосновения, что «работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона».

Ранее в МИД Турции заявили, что первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре заявил, что Еревану в первую очередь необходимо правильно оценить перспективы долгосрочного мира в своём регионе.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.