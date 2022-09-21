В Баку подтвердили готовность к работе над мирным договором с Ереваном Глава МИД Азербайджана Байрамов подтвердил готовность к проработке мирного договора с Ереваном

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Азербайджанские власти готовы приступить к проработке мирного договора с Арменией, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Во время переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН дипломат отметил, что Баку готов начать работу над текстом документа вопреки конфликту на армяно-азербайджанской границе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Несмотря на недавние боестолкновения и наши потери, Азербайджан выступает за начало процесса мирного договора, не теряя времени, — заявил Байрамов.

Министр также указал на важность реализации программы между Азербайджаном и ОБСЕ в постконфликтный период. При этом Байрамов упомянул ряд деструктивных действий со стороны Армении в рамках европейской организации.

Байрамов также поставил в известность генсека ОБСЕ о прошедшем конфликте, рассказав о провокациях со стороны Армении. Также стороны поговорили о выполнении пунктов трехстороннего заявления и вопросах, связанных с нормализацией отношений в регионах на армяно-азербайджанской границе. Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией, а также на процесс разминирования территории.

Ранее стало известно, что миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем прибыла в Армению. На делегацию возлагают задачи по оценке текущей ситуации на границе Армении и Азербайджана. В ходе поездки миссии запланирована работа по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах республики.