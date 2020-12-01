В Азербайджане назначили 27 сентября днём памяти погибших в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d1a552fa-347e-11eb-8507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился назначить 27 сентября днём памяти жертв конфликта в Нагорном Карабахе. Именно 27 сентября 2020 года в Карабахе возобновился военный конфликт между вооружёнными силами Азербайджана и Армении.

В документе отмечается, что кабинет министров должен решить все вопросы, касающиеся реализации распоряжения. Также президент напоминает о подвиге азербайджанского народа.

Наши солдаты и офицеры, проявившие героизм в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, гражданские лица, работавшие в тылу, весь народ проявили упорство и волю, единство и солидарность и нанесли сокрушительные удары по врагу, - говорится в сообщении, текст которого цитирует Oxu.az.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку и Анкара создадут в Нагорном Карабахе Парк высоких технологий. Соответствующий меморандум подписан между сторонами.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.

Алиев также принял решение относительно даты 10 ноября. Теперь этот день будет праздноваться в стране как День Победы.