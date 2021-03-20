В Армении сообщили, что закупали истребители у России без ракет

https://static.news.ru/photo/75e61724-8a0f-11eb-a9d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения закупала российские истребители Су-30СМ без ракет. Об этом на своей официальной странице в социальной сети заявил премьер-министр государства Никол Пашинян.

Ранее об отсутствии боеприпасов вместе с купленными истребителями говорил армянский экс-начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Он отметил, что РФ не продаёт другим странам ракеты дальностью 130 км. Официальный Ереван данные сведения не подтвердил.

Пашинян переложил ответственность за это на прежнее руководство страны. По его словам, самолёт был доставлен в мае, до конфликта в Нагорном Карабахе, а ракеты до войны купить не успели.

Купили бы вы самолёты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации? — вопрошает Пашинян в Facebook.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее передавал NEWS.ru, Азербайджану и Армении пора переходить к налаживанию двустороннего диалога после прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха, произошедшего при содействии России. Такое заявление сделал во время беседы с казахстанскими журналистами глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.