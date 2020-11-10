В Армении приземлился первый самолёт с командованием миротворцев из РФ

https://static.news.ru/photo/4c119b12-2358-11eb-b90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый самолёт Ил-76 с командованием миротворческих сил России приземлился в Армении.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. По данным ведомства, борт совершил посадку в аэропорту Эребуни.

Самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что на данный момент ведётся подготовка к приёму самолётов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады, передаёт ТАСС.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что столкновения между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном можно было предотвратить, если бы Ереван отдал пять районов вокруг Карабаха. Он также отметил, что мирное соглашение по Карабаху было подписано после рекомендации представителей армянской армии. По словам Пашиняна, военные отмечали, что в вооружённых силах существуют определённые проблемы. Для их решения нет ресурсов или перспектив.

NEWS.ru писал о том, что размещение российских миротворцев в Карабахе в той или иной форме прорабатывалось с 10 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



