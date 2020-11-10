Пашинян рассказал, как Армения могла бы предотвратить конфликт в Карабахе

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Военные столкновения между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном можно было предотвратить, если бы Ереван отдал пять районов вокруг Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook.

Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха, — подчеркнул политик.

По его словам, это бы не привело к установлению окончательного статуса Карабаха.

Что бы вы мне сказали, если бы я спросил — сдать эти территории вокруг Карабаха? Думаю, что никто бы не согласился, в том числе и я, — отметил Пашинян.

Политик заявил, что подписал мирное соглашение по Карабаху после рекомендации представителей армянской армии. По его словам, военные отмечали, что вооружённых силах существуют определённые проблемы. Для их решения нет ресурсов или перспектив.

Пашинян подчеркнул, что подписанное соглашение невыгодно для Армении, но его отсутствие губительно бы сказалось на боеспособности страны. Армия испытывала проблемы с призывом, также были зафиксированы случаи дезертирства.

Ранее супруг медиаменеджера Маргариты Симоньян режиссёр Тигран Кеосаян в резкой форме высказался в адрес армянского премьера после подписания соглашения о мире на территории Нагорного Карабаха. Деятель искусства подчеркнул, что последнее время ему было трудно комментировать происходящее, но ранее он уже говорил что «предателя Пашиняна» разорвут на части «радостные уроды», после чего подвергся критике со стороны уроженцев Армении.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Как писал NEWS.ru, Алиев после подписания заявления об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе ещё раз напомнил Пашиняну о том, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.