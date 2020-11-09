Пашинян рассказал, почему подписал мирное соглашение по Карабаху

https://static.news.ru/photo/2ee454aa-2329-11eb-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Nikol Pashinyan/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, почему подписал соглашение с РФ и Азербайджаном о мире на территории Нагорного Карабаха. По словам политика, он принял это решение после рекомендации представителей вооружённых сил государства.

Накануне лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Армянская армия, подчеркнул Пашинян, настояла на подписании договорённости. В ВС отмечали, что у военных Еревана есть определённые проблемы, для решения которых нет или ресурсов, или перспектив.

Пашинян подчеркнул, что соглашение невыгодно для Армении, однако его отсутствие отрицательно сказалось бы на боеспособности страны.

В числе проблем внутри армии глава правительства назвал, в частности, трудности с призывом и случаи дезертирства. Также политик отметил, что жители некоторых районов не позволяли войскам передислоцироваться.

Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало, — заметил Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания заявления об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе ещё раз напомнил премьер-министру Армении Николу Пашиняну о том, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.