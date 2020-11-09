Алиев посмеялся над Пашиняном после заключения мирного договора

https://static.news.ru/photo/e4ca5dae-2325-11eb-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания заявления об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе ещё раз напомнил премьер-министру Армении Николу Пашиняну о том, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана.

В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян, где твой статус? Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана, — цитирует Алиева «Подъём» .

Как писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян заявил, что не принимал участия в обсуждении каких-либо условий по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и урегулированию конфликта с Азербайджаном и узнал про трёхстороннее заявление о прекращении войны из СМИ.

Накануне лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.