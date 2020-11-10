Захарова: решение о размещении миротворцев в Карабахе готовилось заранее

https://static.news.ru/photo/26245fb2-2357-11eb-8b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Размещение российских миротворцев в Карабахе в той или иной форме прорабатывалось с 10 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тема участия наблюдателей, миротворцев <...> обсуждалась ещё месяц назад, она обсуждалась на уровне экспертов, на уровне переговоров дипломатов, — цитирует её РИА Новости.

Захарова добавила, что подобные решения прорабатываются тщательно, поскольку речь идёт даже не о двух, а о трёх сторонах — Армения, Азербайджан и Россия.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно документу, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал договорённость победой как народа Азербайджана, так и народа Армении, писал NEWS.ru.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.