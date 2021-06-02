В Армении назвали дезинформацией заявление Азербайджана о нарушении границы

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Министерство обороны Армении считает дезинформацией заявление Азербайджана о нарушение границы армянскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, согласно которой 40 армянских военнослужащих перешли границу с Азербайджаном вечером 1 июня, после чего подразделения ВС Азербайджана «заставили их вернуться на исходные позиции», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Утверждается, что такое сообщение распространяется, «чтобы произвести впечатление на международное сообщество».

Ранее в Министерстве обороны и Госпогранслужбе Азербайджана заявили, что азербайджанские военные вывели армянских военнослужащих с территории и вынудили их отойти на исходные позиции. Оружие не применялось. Инцидент произошёл в 20:00 1 июня в направлении села Армудлу Кельбаджарского района.

31 мая в азербайджанском военном ведомстве рассказали, что военные перехватили беспилотный летательный аппарат ВС Армении на границе. Он был приземлён специальными техническими средствами.