В Алма-Ате нейтрализовали участвовавших в уличных боях террористов

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках на улицах города с 4 по 8 января, сообщила пресс-служба ведомства. При обысках у террористов было обнаружено огнестрельное оружие и религиозная литература.

КНБ Республики Казахстан реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений. В результате на территории города Алма-Ата нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. Во время обыска в местах их проживания правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и другие вещественные доказательства.

Кроме того, был задержан лидер другой группы, иностранный гражданин, который целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и имел связь с террористическими группировками за рубежом. В настоящее время ведётся розыск его пособников.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Как заявил ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин, произошедшее в стране являлось гибридной террористической атакой. Её целью было дестабилизировать ситуацию в республике и в дальнейшем совершить государственный переворот.