Между Узбекистаном и Россией снова начали ходить автобусы

Фото: shutterstock

Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией, которое было прервано более двух лет назад из-за пандемии коронавируса. 18 июля из Ташкента в Москву отправился первый рейс, сообщает ТАСС.

Сегодня со столичного автовокзала в 12:30 по местному времени (10:30 мск) был отправлен первый после более чем двухлетнего перерыва регулярный автобусный рейс по маршруту Ташкент — Москва, — рассказали в администрации вокзала Ташкента.

В столицу России автобус прибудет через 67 часов. Рейсы в Москву будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Кроме того, автобусные рейсы будут также осуществляться из Ташкента в Санкт-Петербург и Казань. В Северную столицу — по средам и субботам, в столицу Татарстана — по вторникам и пятницам.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал о планах по восстановлению пассажирского сообщения с Ростовом-на-Дону и другими российскими городами на Черном море. Он добавил, что после решения проблем с энергоснабжением начал работать грузовой порт, который стал хорошим логистическим узлом.