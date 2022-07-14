В Мариуполе запустят пассажирское сообщение с Ростовом-на-Дону Мэр Мариуполя Иващенко: в планах возобновить пассажирское сообщение с Ростовом-на-Дону

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что в городе собираются восстановить работу пассажирского порта. Это позволит связать подконтрольный ВС РФ город с Ростовом-на-Дону и другими российскими городами на Чёрном море, отметил он в беседе с ТАСС.

У нас планируется возобновление работы пассажирского порта, который будет соединён и с Чёрным морем, и с Ростовом-на-Дону, и даже выше по Дону, — рассказал Иващенко.

Он добавил, что когда недавно возобновилась работа грузового порта Мариуполя, «это был практически праздник для всего города». Работа в мощном порту тормозилась из-за нехватки постоянного электричества, пояснил градоначальник. По его словам, проблему удалось решить после того, как заработала 35-киловольтная подстанция. Порт стал хорошим логистическим узлом.

На сегодняшний день налажен практически еженедельный выход из порта, отгружается металлопрокат, сюда приходят строительные материалы, — уточнил Иващенко.

11 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, учитывая масштабы разрушений в городе. В то же время он указал на серьёзный масштаб уже проделанной работы.