Умер министр транспорта и коммуникации Белоруссии Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Авраменко скоропостижно скончался в 46 лет

Фото: mintrans.gov.by

Алексей Авраменко

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко 4 июля скоропостижно скончался на 47-году жизни, информирует белорусское агентство БелТА. О причинах его смерти не сообщается.

На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, — говорится в сообщении.

В 1999 году Авраменко окончил Белорусскую государственную политехническую академию, после чего стал работать мастером в дорожно-строительном управлении № 43 предприятия «Строительно-монтажный трест № 8».

С 2006 года, он работал в правительстве, начиная с управления транспорта и коммуникаций Совета Министров Белоруссии. С 2013 году перешел в Министерство транспорта и коммуникаций на должность заместителя министра, в 2016 году — первого заместителя. В 2019 году Авраменко возглавил ведомство.

В начале июля стало известно о смерти в Москве бывшего первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Валерия Манилова. Он скончался на 85-м году жизни. Известно, что отставной военный долгое время страдал от тяжелой болезни.

В конце декабря прошлого года возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов. Причина смерти не уточнялась. Маслов прошел путь в рядах Вооруженных сил России от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками. После этого генерал армии был главным военным представителем РФ при НАТО.