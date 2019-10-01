https://static.news.ru/photo/c4e7d142-e460-11e9-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Винник/facebook.com

Украинский певец Олег Винник обвинил нынешнюю администрацию в лицемерии из-за их негативного отношения к гастролям артистов в Крыму.

По его словам, украинские власти считают полуостров своей территорией, однако выступающих там артистов называют предателями.

Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права, — цитирует его « Обозреватель ».

При этом он призвал властей продолжить бороться за эту территорию, так как она является частью Украины.

Крым стал частью России после проведённого там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство высказалось за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчёркивала, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом.

Как писал News.ru, постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что для возвращения полуострова в состав страны необходимо создать новую переговорную площадку.