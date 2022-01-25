Украинская полиция задержала около ста человек на митинге в Киеве

В Киеве сегодня, 25 января, состоялся митинг предпринимателей, которые требовали послаблений в налоговой сфере. Протестующие собрались возле здания Верховной рады. Полиция задержала около ста человек, один человек погиб, передаёт РИА Новости.

В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции, — сообщают корреспонденты РИА Новости.

Организаторы протестов объявили о завершении митинга и намерении повторить его в среду, 26 января. По словам участников митинга, они намереваются протестовать «до конца, пока власти не удовлетворят все требования».

Сегодня поступила информация, что у здании Верховной рады в Киеве произошла стычка полиции и митингующих предпринимателей. Инцидент случился после того, как группа бизнесменов попыталась прорваться в здание парламента. Несколько участников акции задержаны. Силовики оттеснили протестующих от здания.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались на акцию протеста против администрации президента Украины и госпереворота.

Митингующие потребовали уволить главу офиса президента и его заместителя Андрея Ермака. Акция началась с исполнения собравшимися гимна Украины, затем организаторы митинга перешли к выступлениям. За порядком в ходе митинга следили более трёх тысяч полицейских и полторы тысячи военных Нацгвардии.