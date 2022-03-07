Украинская делегация прилетела в Белоруссию на переговоры с Россией, пишут «Известия». Третий раунд переговоров между сторонами пройдёт в Беловежской Пуще. Ранее на место встречи уже прибыли российские делегаты.

Как отмечается, делегацию привезли вертолёты НАТО. Встреча пройдёт в Доме охотника, где проводился предыдущий раунд. Состав делегации от России остался неизменным. Ожидается, что стороны обсудят вопросы по внутриполитическому урегулированию, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что сторонам удалось «найти некоторые точки», по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раунд переговоров прошёл 3 марта в Белоруссии. Тогда российской и украинской делегации удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня. Однако в понедельник начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинское руководство не выполнило соглашения по гуманитарным коридорам, более того, находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта.