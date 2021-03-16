Украине объяснили, как эксплуатировать Россию и США

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Украине необходимо поменять свою внешнюю политику и не быть игрушкой в руках политиков других стран. В данный момент Киевом крутят, как хотят.

Такое мнение выразил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, пишет издание «Главред». Он объяснил, как администрация Зеленского должна вести себя с Москвой и Вашингтоном.

Украине нужно перестать мыслить категориями, что она кому-то что-то должна. Мы — не сто долларов, чтобы нравиться всем. Мы должны думать о своих интересах и использовать интересы других стран в своих целях, в частности США, России, Турции, Евросоюза, Китая, Индии, — сказал Загородний.

Он отметил, что Киеву от Москвы и Вашингтона нужны только оружие, рынки сбыта, инвестиции и деньги. Если страна не научится это всё добывать в своих интересах, ей не стать полноценным игроком на международной арене, считает Загородний.

Эксперт уверен, что Европе не нужна сильная Украина с её природными ресурсами, людьми, технологиями и военной силой, потому что тогда она станет конкурентом, а не «розовым пони».

Загородний отметил, что у Украины есть серьёзная военная мощь, с которой не хотят связываться Словакия, Венгрия и другие соседи.

У Украины есть ракеты с хорошей дальностью, и ими украинцы могут долбануть. И у этих стран в результате будут гробы, и им сложно будет объяснить своему народу — почему, — отметил эксперт.

А вот экономика в стране ни к чёрту, потому что власти просто «отдали её другим».

Ранее NEWS.ru писал, что украинские политики продолжают жить в «фантазийном мирке», что в очередной раз подтверждается заявлениями о причастности России к ситуации с вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.