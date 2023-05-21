Украина заставила белорусов изменить программу боевой подготовки Минобороны: Минск на фоне конфликта на Украине переработал программы боевой подготовки

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На фоне конфликта на Украине в Белоруссии переработали программы боевой подготовки. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал помощник министра обороны республики Леонид Касинский. Также, по его словам, ведомство проанализировало планы оснащения армии вооружением.

Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники, — сообщил чиновник.

При этом он призвал не сбрасывать со счетов некоторые типы военной техники, «про которые еще до конфликта на Украине эксперты пытались сказать, что танк — это уже оружие прошлого». Касинский подчеркнул, что, как показывает практика, это не так.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин предположил, что Вооруженные силы Украины в ходе планируемого наступления могут нанести удар по Белоруссии. По его словам, в настоящее время белорусская армия значительно слабее украинской и не сможет оказать серьезное сопротивление в случае наступления Киева.

Также сообщалось, что в Артемовске был ликвидирован отряд белорусских легионеров из батальона «Волат». Они участвовали в боестолкновениях на стороне Вооруженных сил Украины, но были разгромлены при попытке прорвать фронт на флангах.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Минск готов стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию на Украине. По его словам, одной из самых главных проблем на Европейском континенте является вооруженное столкновение, которое следует остановить.