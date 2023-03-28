«Удар для Запада»: Минск о размещении ядерного оружия в Белоруссии Эксперт Дзермант: появление ядерного оружия в Белоруссии стало ударом для Запада

Фото: ОТРК «Искандер-М»

Размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии стало ударом для Запада, сообщил NEWS.ru директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. По его мнению, западные страны могут использовать данную ситуацию как повод для введения новых санкций против республики.

Вполне вероятно, что решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии будут использовать на Западе как новый повод ввести дополнительные санкции против Минска. Тем более, что подобные призывы уже звучат со стороны европейского руководства. Скорее всего, можно ожидать каких-то политических и экономических мер с западной стороны, потому что для них это серьезный удар, который они, возможно, не ожидали, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.