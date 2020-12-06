Участники протеста в Молдавии приняли резолюцию

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Протестующие в Молдавии единогласно приняли резолюцию с требованием об отставке правительства страны во главе с премьер-министром Ионом Кику.

Мы, граждане Молдавии, на митинге протеста требуем немедленной отставки правительства Иона Кику, мы требуем проведения досрочных выборов парламента, поскольку он полностью утратил легитимность и больше не представляет собой интересы граждан Молдавии, — цитирует РИА Новости текст резолюции.

Митингующие заявили, что в случае игнорирования этих требования действующим руководством страны, они воспользуются всеми законными методами для противостояния захвату власти.

Кроме того, участники протеста заявили, что парламент должен отменить все одобренные на текущей неделе законопроекты. Речь, в частности, идёт о проекте госбюджета, документе, который отменяет запрет на вещание российских телеканалов и придаёт русскому языку особый статус. Кроме того, парламент вывел из-под власти президента страны Службу информации и безопасности, а также запретил передачу бывшего республиканского стадиона под строительство американского посольства.

Ранее NEWS.ru писал, что на отставке правительства и досрочных парламентских выборах настаивает избранный президент Молдавии Майя Санду. Она обвинила кабмин и законодательный орган в коррупции, а действующего президента Игоря Додона в том, что он стремится удержать власть, спровоцировать хаос и усугубить кризис.