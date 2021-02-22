У здания правительства в Тбилиси собрались сотни протестующих

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Тбилиси нарастают протестные настроения после ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия. У здания правительства в центре грузинской столицы собрались сотни сторонников политика.

Как отмечает Sputnik Georgia, территория перед центральным входом в здание оцеплена сотрудниками полиции. Ожидается, что в ходе акции оппозиционные лидеры объявят о дальнейших планах. Пока большинство из них находится в офисе ЕНД на окраине города, там проходят последние консультации по сложившейся ситуации.

Основанием для задержания Ники Мелия послужила неуплата оппозиционером залога в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Ожидавший ареста политик забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ.

Посольство США в Грузии раскритиковало власти страны за задержание Мелия. В дипмиссии расценили это как отступление Тбилиси от демократического пути.

Как писал NEWS.ru, ранее с видеообращением выступил основатель ЕНД, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он пообещал, что оппозиция добьётся победы в борьбе с действующими грузинскими властями.