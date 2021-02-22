Посольство США раскритиковало власти Грузии за арест оппозиционера Мелии

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Американское посольство в Грузии отреагировало на арест депутата Ники Мелии, который возглавляет партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основанную экс-президентом республики Михаилом Саакашвили. Дипломаты расценили это как отступление Тбилиси от демократии.

В посольстве выразили сожаление в связи с тем, что грузинские власти проигнорировали призывы Вашингтона и других международных партнёров к сдержанности и диалогу, а также обеспокоенность «риторикой, которую используют власти, вызывающие раздор».

Сегодня Грузия отступила на своём пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Задержание Мелии санкционировал суд Тбилиси после того, как депутат не уплатил залог в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Ожидавший ареста политик забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ.

Как писал NEWS.ru, у офиса ЕНД в Тбилиси также были задержаны более 20 сторонников партии за неподчинение требованиям полиции. Грузинская оппозиция анонсировала акцию протеста в связи с арестом Мелии. Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе призвала граждан собраться днём 23 февраля у здания администрации правительства.