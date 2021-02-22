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Свыше 20 сторонников партии Саакашвили задержали в Тбилиси

10:40, 23 февраля 2021 13
Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали более двух десятков сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

Задержание производилось у офиса партии в Тбилиси. Основанием послужило неподчинение требованиям полиции в ходе операции по аресту председателя партии Никии Мелии.

Грузинская оппозиция анонсировала акцию протеста в связи с арестом Мелии. Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе призвала граждан собраться днём 23 февраля у здания администрации правительства.

Я хочу обратиться ко всем, кого волнует судьба этой страны, приходите к канцелярии в 15:00. Мы ждём вас! Свобода не приходит без боя, — цитирует её Sputnik Грузия.

Как писал NEWS.ru, задержание Мелии санкционировал суд Тбилиси после того, как депутат не уплатил залог в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Ожидавший ареста Мелия забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ. В МВД Грузии отметили, что полиция применила соразмерную силу и спецсредства.

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