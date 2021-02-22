Свыше 20 сторонников партии Саакашвили задержали в Тбилиси

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МВД Грузии объяснило использование газа при задержании оппозиционера Ники Мелии. Он возглавляет партию «Единое национальное движение». По данным ведомства, силовики несколько раз просили граждан, пришедших в офис организации, не препятствовать исполнению решения суда об аресте гражданина.

Несмотря на многочисленные предупреждения, собравшиеся в офисе партии отказались подчиниться законным требованиям полицейских и начали оказывать сопротивление силовикам. Соответственно, при исполнении своих обязанностей <...> полиция применила соразмерную силу, предусмотренную законом,...