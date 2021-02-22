В Грузии арестован депутат Мелия, возглавляющий партию Саакашвили

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Сотрудники МВД Грузии арестовали председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, депутата Нику Мелию.

Его задержание санкционировал суд Тбилиси, после того, как депутат не уплатил залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, сообщает Первый канал Грузии.

Ожидавший ареста Мелия забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ.

Даже после того, как на оппозиционера надели наручники, периметр здания партии всё ещё оцеплен полицией. На улице, около офиса «Единого национального движения», собрались его активисты и лидеры других оппозиционных партий. Они протестуют против действий полиции, но в столкновения с ней не вступают, лишь скандируют лозунги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грузинский парламент выразил 22 февраля доверие новому правительству во главе с Ираклием Гарибашвили. Он перед этим раскритиковал бывшего президента Михаила Саакашвили. По словам Гарибашвили, правительство обвиняют в «предательстве и кошмаре», совершённом партией «Единое национальное движение», а граждане Грузии не представляют развития страны при участии партии ЕНД.