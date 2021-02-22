Саакашвили пообещал, что грузинская оппозиция добьётся победы

https://static.news.ru/photo/284cedd6-75cd-11eb-9ce5-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Скрин с видео Mikheil Saakashvili/facebook.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался о борьбе оппозиционных сил страны против действующих властей. Он заявил, что в этом противостоянии оппозиция обязательно добьётся победы.

Нам необходимо уметь использовать все политические методы борьбы, защищать себя и наше общество. Мы обязательно должны одержать победу, я в этом полностью уверен, — заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Ранее во вторник, 23 февраля, был задержан глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. После этого в Тбилиси начались протесты, оппозиция заявила о новой волне активности против властей.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали более двух десятков сторонников оппозиционной партии ЕНД, основанной Михаилом Саакашвили.

Задержание производилось у офиса партии в Тбилиси. Основанием послужило неподчинение требованиям полиции в ходе операции по аресту председателя партии Ники Мелии.