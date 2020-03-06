https://static.news.ru/photo/226abcc0-5fe6-11ea-bbb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из воинских частей Пуховичского гарнизона произошло ЧП. 13 военнослужащих были госпитализированы с диагнозом «отравление».

Официальный представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик отметила, что пострадавшие доставлены в главный военный клинический медицинский центр вооруженных сил в Минске. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Специалисты уже проверили еду в воинской части. В ней не обнаружено веществ, которые могли повлиять на самочувствие солдат, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились учащиеся сразу нескольких школ. За медицинской помощью обратились 65 человек. Предполагается, что причиной инцидента стал норовирус (желудочный грипп), выявленный у работника предприятия, которое поставляло продукты в школьные столовые.