В одной из воинских частей Пуховичского гарнизона произошло ЧП. 13 военнослужащих были госпитализированы с диагнозом «отравление».
Официальный представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик отметила, что пострадавшие доставлены в главный военный клинический медицинский центр вооруженных сил в Минске. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Специалисты уже проверили еду в воинской части. В ней не обнаружено веществ, которые могли повлиять на самочувствие солдат,
Ранее NEWS.ru писал, что в городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились учащиеся сразу нескольких школ. За медицинской помощью обратились 65 человек. Предполагается, что причиной инцидента стал норовирус (желудочный грипп), выявленный у работника предприятия, которое поставляло продукты в школьные столовые.
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