Три человека умерли от коронавируса в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5d429862-772f-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Семенов/ТАСС

В Белоруссии за сутки от коронавируса умерли ещё три человека. Таким образом общее число скончавшихся от инфекции достигло восьми. В больницах находятся 502 человека.

Зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, — сообщает пресс-служба Минздрава страны.

У большинства пациентов болезнь протекает в лёгкой и средней форме.

Как ранее писал NEWS.ru, в Белоруссии ужесточены требования к гражданам по соблюдению режима самоизоляции. Так, граждан, прибывших из других стран, где зафиксированы случаи коронавируса, и не соблюдающих карантин, будут принудительно госпитализировать.