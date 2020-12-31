Токаев отменил смертную казнь в Казахстане

https://static.news.ru/photo/a22a1fdc-4cd5-11eb-b7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Presidential Press and Information Office

В Казахстане ратифицирован Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, который направлен на отмену в республике смертной казни. Подпись под документом поставил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Документ предполагает, что страны, которые его подписали, отказываются от применения смертной казни и принимают все меры для её отмены. Исключение возможно при юридическом оформлении оговорки о допустимости использования высшей меры наказания в военное время, которую Казахстан намерен использовать.

До настоящего времени в Казахстане действовал бессрочный мораторий на смертную казнь — её применение было полностью приостановлено с 1 января 2004 года решением первого президента страны Нурсултана Назарбаева. А в декабре 2019 года Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения страны ко Второму факультативному протоколу.

Поздравляю наших правозащитников, членов Нацсовета, которые ставили вопрос по присоединению к данному документу с окончательной реализацией данной инициативы. Это ещё один пример эффективного общественного диалога в нашей стране. <...> На сегодняшний день из 193 государств — членов ООН 88 являются участниками Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, — написал в Telegram-канале помощник президента Казахстана Ерлан Карин.

ООН приняла Международный пакт о гражданских и политических правах в 1966 году, а 10 лет спустя он вступил в силу, и в настоящее время его участниками являются 173 государства. Второй факультативный протокол к пакту вступил в силу в 1991 году.

Как ранее писал NEWS.ru, Казахстан с 1 января 2021 года стал страной-председателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сменив Белоруссию. В качестве приоритетных вопросов республика обозначила полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров и развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.