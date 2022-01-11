Токаев объявил мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед парламентом 11 декабря объявил о введении моратория на повышение зарплат министрам, главам регионов и депутатам сроком на пять лет. По словам главы республики, вопрос об оплате труда чиновников поднимался ещё в конце 2021 года. Президент счёл зарплаты этой категории граждан достаточными. Трансляцию заседания ведёт телеканал «Хабар 24».

Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов, — сказал Токаев.

Он добавил, что в обществе Казахстана наблюдается сильное имущественное расслоение. В связи с этим президент распорядился в течение двух месяцев разработать программу, направленную на повышение доходов населения.

Ранее стало известно, что 11 января Токаев произведёт ряд кадровых перестановок.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Позднее город был захвачен боевиками.