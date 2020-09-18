Тихановской дали слово на заседании совета ООН по правам человека

https://static.news.ru/photo/f8640f42-f98e-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tikhanovskaia.svetlana

В совете ООН по правам человека начались дебаты по Белоруссии, слово дали экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской. Белорусская оппозиция считает, что именно она выиграла выборы.

Тихановская заявила, что ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства, и призвала допустить в страну спецдокладчика ООН по правам человека. Белоруссия, Россия, Китай и Венесуэла заявили о нарушении регламента. Белорусский постпред потребовал остановить трансляцию её выступления.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

После выборов Светлана Тихановская была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте, Совбезе ООН и встречалась с лидерами ряда европейских стран, писал NEWS.ru.