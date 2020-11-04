Тихановская встретится с канцлером Австрии

https://static.news.ru/photo/bee75f1a-1ea7-11eb-909d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner via imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская едет в Вену для встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и послами ОБСЕ.

Политики будут обсуждать варианты решения белорусского кризиса, а также возможные программы гуманитарной помощи народу Белоруссии.

Светлана Тихановская направляется с рабочим визитом в Вену 5–6 ноября, где встретится с канцлером Себастьяном Курцом и послами ОБСЕ, — говорится в официальном Telegram-канале Тихановской.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал объявление в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, российская сторона всего лишь выполняет обязательства по договору стран СНГ.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.