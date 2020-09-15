Тихановская уверена, что Лукашенко потратит кредит от РФ на силовиков

https://static.news.ru/photo/9847da56-f800-11ea-8871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что российский кредит в размере $1,5 млрд белорусские власти потратят на разгоны акций протеста. О такой сумме договорились президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин на личной встрече.

Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. Мы уже видели запрос на закупку бронежилетов, — сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua.

Он также заявила, что с помощью этих денег РФ «могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы», и отметила, что после новых выборов будут пересмотрены все обязательства, которые берёт на себя Лукашенко. Тихановская ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Белоруссии, должен будет выплачивать лично Лукашенко.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигрывавшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют прекратить милицейский произвол и начать расследование фактов насилия над людьми. Также демонстранты считают, что президентские выборы на самом деле выиграла Светалана Тихановская. После их проведения она и ряд других лидеров оппозиции были вынуждены покинуть страну.

14 сентября в ходе переговоров между главами РФ и Белоруссии в Сочи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит «в этот сложный момент». Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и заявил, что «друг познаётся в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам». Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что часть нового кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства.

Ранее сообщалось о намерении Минска рефинансировать обязательства перед Москвой в 2021 году в размере $600 млн. В этом году Белоруссия уже выплатила России $428,9 млн.

Ранее член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что КС ожидает получить от $3 до $4 млрд от Евросоюза на демократизацию республики. Это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России, писал NEWS.ru.